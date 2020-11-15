Врач предупредила россиян о скрытых последствиях коронавируса

В период действия ограничительных мер важно не забывать о физической активности. Фото: pixabay.com

В период действия ограничительных мер важно не забывать о физической активности. Фото: pixabay.com

Врач-эндокринолог, академик РАН Марина Шестакова заявила, что ограничительные меры, введенные из-за пандемии COVID-19 могут стать причиной неочевидных проблем со здоровьем впоследствии.

Специалист считает, что ограничения и режим самоизоляции неизбежно приводят к снижению физической активности. Это, в свою очередь, неблагоприятно влияет на состояние здоровья, становясь причиной для развития ожирения. Как сказала Шестакова в разговоре с «Комсомольской правдой», ссылаясь на данные итальянских ученых, за время пандемии число людей с ожирением увеличилось втрое.

Врач предупредила, что нездоровое питание, отсутствие спорта и рост массы тела — прямой путь к диабету второго типа. Диабет, в свою очередь, играет коварную роль в случае заражения коронавирусом и может значительно усложнить течение болезни. «Вирус благодаря глюкозе, можно сказать, живет и процветает, и активно проникает в клетки», — подчеркнула Шестакова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сильные морозы также повышают риск заражения ковидом, поскольку в холодном воздухе частицы вируса дольше сохраняются.