Эксперт: сильные морозы повышают риск заражения коронавирусом

Врач высшей категории, глава ЛОР-клиники Владимир Зайцев объяснил, что при минусовой температуре частички вируса дольше задерживаются в воздухе, что повышает риск заражения COVID-19.

При этом опасность подхватить коронавирус воздушно-капельным путем даже в сильные морозы существует только в случае контакта с инфицированным человеком. Зайцев, таким образом, в очередной раз подчеркнул важность соблюдения социальной дистанции, передает ТАСС.

Кроме того, эксперт отметил, что в холодный сезон люди в целом более подвержены различным заболеваниям вследствие ослабления организма. Многие люди одеваются не по погоде и потому переохлаждается, что негативно сказывается на иммунитете. «Если все будут ходить ослабленными, то вероятность заразиться легче», — подытожил Зайцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам американских ученых, коронавирус стал менее опасным и лучше излечимым.