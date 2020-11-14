Ученые заявили о том, что Covid-19 стал намного лучше излечим и менее опасным

Ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле в США считают, что коронавирус стал более уязвимым к вакцине после собственной мутации. Выводы об этом были опубликованы в журнале Science.

По словам экспертов, штамм вируса, который получил мутацию в Европе, стал более быстро распространяться по всему миру, но при этом течение болезни у пациентов облегчилось. Китайский же штамм был более опасным, по версии ученых.

Также ученые отметили, что коронавирус стало легче лечить препаратами, содержащими антитела.

Эксперты считают, что вирус распространяется быстрее из-за своей мутации. Больше всего людям стоит защищать свои носовые полости.

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