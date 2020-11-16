Врач назвал общие черты испанского гриппа и коронавируса

Эпидемия может закончиться за две недели, если принять жесткие ограничительные меры, отметил медик. Фото: pixabay.com

Эпидемия может закончиться за две недели, если принять жесткие ограничительные меры, отметил медик. Фото: pixabay.com

У пандемии испанки (разновидность гриппа, которая охватила мир сто лет назад) и у современного коронавируса есть сходство в распространении. Об этом рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По его словам, у эпидемии «испанки» в начале прошлого века было три волны: весенняя, осенне-зимняя и через год осенне-зимне-весенняя. При этом самым тяжелым периодом была именно вторая волна. По мнению специалиста, в случае с Covid-19 ситуация очень похожая.

Специалист отметил в беседе с радио Sputnik, что способ ускорить окончание пандемии — всеобщий карантин. Если болезнь не может передаться от человека к человеку, то ее носитель рано или поздно либо выздоравливает, либо умирает. Врач отметил, что применить на практике такой способ полностью довольно трудно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разработчик вакцины от коронавируса назвал сроки возвращения к жизни до пандемии.