На улице Льва Толстого задержали насильника с женским бельем

В Петроградском районе Петербурга неизвестный мужчина изнасиловал местную жительницу. На следующий день злоумышленника задержали.

Преступный инцидент произошел в субботу, 14 ноября, в доме №4 на Петроградской улице. На следующий день в отдел полиции обратилась 33-летняя женщина. Безработная горожанка рассказала, что неизвестный изнасиловал ее в квартире.

Как стало известно Gazeta.spb.ru, спустя несколько часов после обращения полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 62-летний мужчина, его поймали на улице Льва Толстого.

В ходе осмотра стражи порядка изъяли постельное и женское белье. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что египтянин изнасиловал старшеклассницу в отеле на Невском.