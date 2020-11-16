На улице Льва Толстого задержали насильника с женским бельем

На улице Льва Толстого задержали насильника с женским бельем
Полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Фото: pixabay

В Петроградском районе Петербурга неизвестный мужчина изнасиловал местную жительницу. На следующий день злоумышленника задержали.

Преступный инцидент произошел в субботу, 14 ноября, в доме №4 на Петроградской улице. На следующий день в отдел полиции обратилась 33-летняя женщина. Безработная горожанка рассказала, что неизвестный изнасиловал ее в квартире.

Как стало известно Gazeta.spb.ru, спустя несколько часов после обращения полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 62-летний мужчина, его поймали на улице Льва Толстого.

В ходе осмотра стражи порядка изъяли постельное и женское белье. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что египтянин изнасиловал старшеклассницу в отеле на Невском.

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