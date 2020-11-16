Сосед предлагал петербургской школьнице заработать на продаже обнаженных фото

Сосед предлагал петербургской школьнице заработать на продаже обнаженных фото
Девочке 13-лет. Фото: pixabay

В Красносельском районе Петербурга мужчина пытался привлечь несовершеннолетнюю в торговлю порнографией через соцсеть. Данные об этом проверяет полиция.

В воскресенье, 15 ноября, в отдел полиции обратилась 43-летняя жительница 2-й Комсомольской улицы. Она рассказала, что ее сосед по коммунальной квартире, 41-летний гражданин Белоруссии, делал ее 13-летней дочери непристойные предложения.

Как стало известно Gazeta.spb.ru, заявительница отметила, что мужчина предлагал пятикласснице в соцсетях вступать в группу порнографической направленности и выкладывать там свои обнаженные фотографии за деньги.

Данные об этом переданы в следственный отдел района. Полицейские также выяснили, что подозреваемый был судим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Льва Толстого задержали насильника с женским бельем.

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