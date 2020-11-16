Новогодние билеты из Москвы до Петербурга упали в цене на 8%

Новогодние билеты из Москвы до Петербурга упали в цене на 8%
Стоимость билетов на Новый год упала. Фото: Baltphoto

Добраться до Северной столицы из Москвы на новогодние праздники стало дешевле, чем в прошлом году. Стоимость ж/д билетов снизилась на 8% в 2020 году.

По данным сервиса Туту.ру, эксперты компании изучили данные о железнодорожных билетах, оформленных на период с 25 декабря по 10 января. В итоге, были выявлены самые популярные направления для путешествия на поезде по России в новогодние праздники, а также установлены средние цены.

Больше всего путешествий запланировано на поезде по маршруту Москва – Санкт-Петербург. Средняя стоимость билета составляет 2 151 рубль – это на 8% меньше, чем в прошлом году.

Также заметно снизились цены по направлениям Санкт-Петербург – Мурманск. Стоимость билетов упала на 28%.

Кроме этого, специалисты выделяют популярность маршрута Москва – Казань. Средний чек по этому направлению на 25 декабря – 10 января составляет 2 637 рублей. В 2019 году сумма была на 3% больше.

Больше всего россияне планируют путешествия на поезде в новогодний период. Более 12% билетов приходится на 30 декабря. 8-9% на 29 декабря и 7 и 8 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что более 34% россиян планируют встретить Новый год в Петербурге.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Москва - Петербург новогодние праздники новости спб новый год поезд ржд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургский охранник проведет 5 лет в тюрьме за убийство дебошира в хостеле
Комитет по образованию Петербурга: пока учителей старше 65 лет на молодых ...
Мурашко заявил о существенном росте числа россиян с коронавирусом в реанимациях
Американская вакцина Moderna от Covid-19 показывает эффективность 94,5%
Мишустин анонсировал запуск реформы системы госуправления с 1 января 2021 года
Новогодние билеты из Москвы до Петербурга упали в цене на 8%
Назван лучший фильм года по версии People’s Choice Awards
В Петербурге начали устанавливать вертикальные парковки