Новогодние билеты из Москвы до Петербурга упали в цене на 8%

Добраться до Северной столицы из Москвы на новогодние праздники стало дешевле, чем в прошлом году. Стоимость ж/д билетов снизилась на 8% в 2020 году.

По данным сервиса Туту.ру, эксперты компании изучили данные о железнодорожных билетах, оформленных на период с 25 декабря по 10 января. В итоге, были выявлены самые популярные направления для путешествия на поезде по России в новогодние праздники, а также установлены средние цены.

Больше всего путешествий запланировано на поезде по маршруту Москва – Санкт-Петербург. Средняя стоимость билета составляет 2 151 рубль – это на 8% меньше, чем в прошлом году.

Также заметно снизились цены по направлениям Санкт-Петербург – Мурманск. Стоимость билетов упала на 28%.

Кроме этого, специалисты выделяют популярность маршрута Москва – Казань. Средний чек по этому направлению на 25 декабря – 10 января составляет 2 637 рублей. В 2019 году сумма была на 3% больше.

Больше всего россияне планируют путешествия на поезде в новогодний период. Более 12% билетов приходится на 30 декабря. 8-9% на 29 декабря и 7 и 8 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что более 34% россиян планируют встретить Новый год в Петербурге.