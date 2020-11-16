Комитет по образованию Петербурга: пока учителей старше 65 лет на молодых не меняют

Комитет по образованию Петербурга: пока учителей старше 65 лет на молодых не меняют
Учителя хотят работать из дома. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Замена учителей старше 65 лет в Петербурге на более молодых специалистов произойдет только в случае крайней необходимости. Как сообщили корреспонденту Gazeta.SPb.ru в городском комитете по образованию, сейчас замены не ведутся.

В прошлый понедельник, 9 ноября, вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина отметила большое количество обращений от педагогов старшего возраста — они просят разрешить им не посещать школы. За свое здоровье из-за пандемии коронавируса также переживают беременные учительницы, которые пока не ушли в декрет. Отсюда возникла необходимость продумать вариант возможной замены преподавателей 65+ на более молодых специалистов. Однако, как рассказали Gazeta.SPb.ru в комитете по образованию, это произойдет только в случае крайней необходимости.

«На данный момент такие замены не осуществляются и не планируются», — следует из ответа ведомства.

В комитете по образованию также отметили, что если понадобится, то для проведения уроков для школьников могут быть привлечены студенты выпускных курсов РГПУ им. Герцена и педагогических колледжей Петербурга.

Напомним, Ирина Асланян, которая с 25 июля временно исполняла обязанности председателя комитета по образованию Петербурга, 12 ноября покинула свой пост. До нее главой ведомства была Жанна Воробьева, которая стала специальным представителем губернатора Александра Беглова. Координирует деятельность комитета по образованию (врио председателя — Александр Ксенофонтов) вице-губернатор Ирина Потехина.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
комитет по образованию новости спб педагог учитель школа


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургский охранник проведет 5 лет в тюрьме за убийство дебошира в хостеле
Комитет по образованию Петербурга: пока учителей старше 65 лет на молодых ...
Мурашко заявил о существенном росте числа россиян с коронавирусом в реанимациях
Американская вакцина Moderna от Covid-19 показывает эффективность 94,5%
Мишустин анонсировал запуск реформы системы госуправления с 1 января 2021 года
Новогодние билеты из Москвы до Петербурга упали в цене на 8%
Назван лучший фильм года по версии People’s Choice Awards
В Петербурге начали устанавливать вертикальные парковки