Комитет по образованию Петербурга: пока учителей старше 65 лет на молодых не меняют

Замена учителей старше 65 лет в Петербурге на более молодых специалистов произойдет только в случае крайней необходимости. Как сообщили корреспонденту Gazeta.SPb.ru в городском комитете по образованию, сейчас замены не ведутся.

В прошлый понедельник, 9 ноября, вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина отметила большое количество обращений от педагогов старшего возраста — они просят разрешить им не посещать школы. За свое здоровье из-за пандемии коронавируса также переживают беременные учительницы, которые пока не ушли в декрет. Отсюда возникла необходимость продумать вариант возможной замены преподавателей 65+ на более молодых специалистов. Однако, как рассказали Gazeta.SPb.ru в комитете по образованию, это произойдет только в случае крайней необходимости.

«На данный момент такие замены не осуществляются и не планируются», — следует из ответа ведомства.

В комитете по образованию также отметили, что если понадобится, то для проведения уроков для школьников могут быть привлечены студенты выпускных курсов РГПУ им. Герцена и педагогических колледжей Петербурга.

Напомним, Ирина Асланян, которая с 25 июля временно исполняла обязанности председателя комитета по образованию Петербурга, 12 ноября покинула свой пост. До нее главой ведомства была Жанна Воробьева, которая стала специальным представителем губернатора Александра Беглова. Координирует деятельность комитета по образованию (врио председателя — Александр Ксенофонтов) вице-губернатор Ирина Потехина.