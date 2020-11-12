Ирина Асланян оставила пост председателя Комитета по образованию Петербурга

В четверг, 12 ноября, стало известно, что в Комитете по образованию Северной столицы вновь сменится председатель. Свой пост покинула действующий глава ведомства Ирина Асланян.

Временно исполняющим обязанности главы Комитета назначен Ксенофонтов Александр Валерьевич, ранее занимавший пост заместителя председателя. Об этом gazeta.spb.ru уведомили в пресс-службе ведомства. Причины, по которым Асланян оставила эту должность, неизвестны. Напомним, что она возглавляла Комитет с 25 июля текущего года.

Предшественницей Асланян на этом посту была Жанна Воробьева, которая затем, по распоряжению главы Санкт-Петербурга Александра Беглова, стала специальным представителем губернатора.