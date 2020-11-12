Ирина Асланян оставила пост председателя Комитета по образованию Петербурга

Ирина Асланян оставила пост председателя Комитета по образованию Петербурга
Ирина Асланян. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В четверг, 12 ноября, стало известно, что в Комитете по образованию Северной столицы вновь сменится председатель. Свой пост покинула действующий глава ведомства Ирина Асланян.

Временно исполняющим обязанности главы Комитета назначен Ксенофонтов Александр Валерьевич, ранее занимавший пост заместителя председателя. Об этом gazeta.spb.ru уведомили в пресс-службе ведомства. Причины, по которым Асланян оставила эту должность, неизвестны. Напомним, что она возглавляла Комитет с 25 июля текущего года.

Предшественницей Асланян на этом посту была Жанна Воробьева, которая затем, по распоряжению главы Санкт-Петербурга Александра Беглова, стала специальным представителем губернатора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о крупной кадровой перестановке в Смольном: вице-губернатор Северной столицы Максим Шаскольский покинул свою должность и возглавил Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ирина асланян комитет по образованию увольнение


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Комментатор Орлов считает, что фанаты «Краснодара» могли слить видео с Дзюбой
На «Ладожской» упал на рельсы пассажир — мужчина остался жив
Владелец ДК имени Кирова получил штраф в 250 тысяч рублей за так и не ...
В поселке Сергиево пожарные ликвидируют огонь в частном доме
В Петербурге разработали новую тест-систему на выявление суммарных антител ...
Сезонные зимние маршруты откроются в Петербурге в ноябре
Асланян покинула комитет по образованию, решать вопросы дистанционки ...
Организатор свалки на Дальневосточном проспекте получил штраф вместо срока