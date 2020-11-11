Новым главой ФАС стал бывший вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский

Новым главой ФАС стал бывший вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский
Вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский. Фото: gov.spb.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Шаскольского главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Текст распоряжения председателя российского правительства в среду, 11 ноября, опубликован на сайте кабинета министров. Мишустин уже провел личную встречу с новым руководителем ФАС. В ходе обсуждения приоритетных задач ведомства премьер-министр отметил необходимость ликвидации перекрестного субсидирования в энергетике, регулирование рынка цифровых технологий, а также работу с населением по разъяснению установки цен на электричество, газ и продукты.

Отметим, что на этой должности Шаскольский сменил Игоря Артемьева, в течение 16 лет возглавлявшего ФАС. Артемьев, в свою очередь, должен перейти на пост помощника Мишустина. Официального распоряжения, однако, пока не было.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о деятельности Шаскольского за год работы вице-губернатором Петербурга.

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Новым главой ФАС стал бывший вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский