Новым главой ФАС стал бывший вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Шаскольского главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Текст распоряжения председателя российского правительства в среду, 11 ноября, опубликован на сайте кабинета министров. Мишустин уже провел личную встречу с новым руководителем ФАС. В ходе обсуждения приоритетных задач ведомства премьер-министр отметил необходимость ликвидации перекрестного субсидирования в энергетике, регулирование рынка цифровых технологий, а также работу с населением по разъяснению установки цен на электричество, газ и продукты.

Отметим, что на этой должности Шаскольский сменил Игоря Артемьева, в течение 16 лет возглавлявшего ФАС. Артемьев, в свою очередь, должен перейти на пост помощника Мишустина. Официального распоряжения, однако, пока не было.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о деятельности Шаскольского за год работы вице-губернатором Петербурга.