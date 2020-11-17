Онищенко назвал способы снизить риск заражения коронавирусом

Бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко объяснил, как можно повысить сопротивляемость организма, уменьшив риск заражения коронавирусом.

Он отметили, что с наступлением холодом ситуация с коронавирусом осложняется, сообщает радио Sputnik. Важно, чтобы в жилых домах была адекватная температура, а людям необходимо одеваться по сезону.

Кроме того, нужно хорошо питаться, следить за уровнем витамина D, держать себя в тонусе и не забывать о физической активности.

По последним данным, в России с начала пандемии зарегистрировано 1 948 603 зараженных коронавирусом, при этом выздоровело 1 453 849 пациентов, умерли 33 489 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые Университетской больницы Турку и Университета Турку выяснили, каковы новые факторы риска при коронавирусе. Чтобы выяснить его, они изучили данные зараженных пациентов во время первой волны пандемии весной 2020 года.