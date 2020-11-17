В Ленобласти на два часа перекроют трассу «Кола»

Движение по федеральной трассе Р-21 «Кола» полностью перекроют. Причиной этого стала разводка Ладожского моста в Кировском районе Ленобласти.

Мост разведут со вторника, 17 ноября, на два часа. Там будут проводить технические работы, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Ограничения будут действовать с полуночи до 2 часов. Работы планируется завершить 24 ноября.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездки.

Ладожский мост расположен на км 40+162 федеральной трассы «Кола» рядом с деревней Марьино в Кировском районе Ленинградской области. Разводка его осуществляется при температуре воздуха не более +25 градусов и скорости ветра до 15 м/с.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГАТИ предупреждает об ограничении движения по проспекту Шаумяна с 1 июня. С 1 июня в Северной столице ограничат движение транспорта по проспекту Шаумяна в связи с дорожными работами.