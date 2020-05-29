ГАТИ предупреждает об ограничении движения по проспекту Шаумяна с 1 июня

С 1 июня в Северной столице ограничат движение транспорта по проспекту Шаумяна в связи с дорожными работами.

Об этом в пятницу, 29 мая, жителей Санкт-Петербурга уведомили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). На участке от Магнитогорской улицы до моста Шаумяна планируют возвести пешеходную галерею.

Ограничения устанавливаются на длительный срок, завершить работы намерены лишь к 15 октября текущего года. Кроме того, на указанном отрезке проходит капитальный ремонт пешеходного моста «Красный Судостроитель», протянувшегося через Охту. Заказчиком выступает СПб ГБУ «Мостотрест», исполнитель работ — ООО «НПП «Путьсервис».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Калининском районе Северной столицы начался ремонт Кондратьевского проспекта. На ремонтные работы выделено более 185 млн рублей.