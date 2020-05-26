Дорожные службы Петербурга приступили к ремонту Кондратьевского проспекта

В Калининском районе Северной столицы стартовал ремонт участка Кондратьевского проспекта на участке от Арсенальной улицы до проспекта Мечникова.

Об этом во вторник, 26 мая, сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Согласно информации ведомства, протяженность ремонтируемого участка составляет 3,7 километра. В частности, замена дорожного полотна и другие работы будут проводиться на 69,54 тысяч кв. м. проезжей части и 27,3 тысячи «квадратов» тротуара.

На проведение работ выделено 185,36 миллионов рублей. Кто является подрядчиком ремонта дорог, а также сроки выполнения работ в комитете не уточнили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дорожные службы приступили к ремонту шестикилометрового участка дублеры трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области.