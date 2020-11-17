В Петербурге у бизнесмена угнали Land Cruiser за 6 миллионов рублей

В Петербурге у бизнесмена угнали Land Cruiser за 6 миллионов рублей
Полиция проводит проверку. Фото: unsplash.com

У петербургского предпринимателя угнали внедорожник стоимостью 6 миллионов рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в Адмиралтейском районе Петербурга угнали Toyota Land Cruiser 200.

В полицию обратился 46-летний гендиректор одной из компаний. Утром 16 ноября он обнаружил, что его машины нет на месте. Последний раз он видел свой внедорожник у дома 2 в переулке Бринько.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга подкупил водителя эвакуатора и угнал иномарку. Петербуржец предстанет перед судом за кражу автомобиля Mazda MPV с помощью эвакуатора.

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