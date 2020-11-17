Дмитрий Васильев сравнил использование допинга с распространением наркотиков

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал принятый сенатом США «закон Родченкова».

По его словам, любое государство должно узаконить такие жесткие требования к людям, использующим допинг. Он отметил, что такие меры должны касаться всех, кто причастен к этому виду деятельности.

Как сообщил портал NevaSport.ru, Васильев подчеркнул, что использование допинга можно приравнять к незаконному обороту наркотиков. Он объяснил такое сравнение тем, что использование допинга и его продажа — это зло, сопоставимое с распространением запрещенных веществ.

Он также добавил, что если бы спортсмену, чиновнику или тренеру грозил реальный срок, а не отстранение, то многие задумались бы, стоит ли этим заниматься.

Напомним, сенат США принял законопроект, который позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в проблеме допинга виноваты низкие зарплаты в России. Такое мнение выразил спортивный эксперт, ветеран «Зенита» Сергей Веденеев.