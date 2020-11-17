Британские ученые выявили опасные последствия легкой формы коронавируса

Эксперты британской группы Coverscan выяснили, что легкая форма COVID-19 имеет серьезные последствия. Об этом сообщает Daily Mail.

Было проанализировано состояние более двухсот переболевших коронавирусом в легкой форме пациентов. Выяснилось, что почти у 70% их них были повреждены один или несколько органов.

Чаще всего страдали легкие, сердце, поджелудочная железа, почки, печень и селезенка. Кроме того, были выявлены симптомы в виде одышки, мышечных спазмов и головных болей.

С начала пандемии в России выявлен 1 971 013 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 33 931 летальный исход, выздоровели 1 475 904 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице продолжают ежедневно выявлять новые случаи заражения коронавирусом нового типа. За минувшие сутки болезнь подхватили 2 130 петербуржцев. Город остается на втором месте по зараженности Covid-19 среди регионов РФ.