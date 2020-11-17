В Петербурге коронавирус за день нашли у более 2,1 тысячи человек

В Северной столице продолжают ежедневно выявлять новые случаи заражения коронавирусом нового типа. За минувшие сутки болезнь подхватили 2 130 петербуржцев. Город остается на втором месте по зараженности Covid-19 среди регионов РФ.

Об этом стало известно во вторник, 17 ноября. Как сообщили в оперштабе, на первом месте оказалась Москва, где за сутки заболели 5 882 человека. На третьем — Московская область, там заразились еще 839 человек. В Ленобласти — 179 инфицированных.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге около 10% «ковидных» коек остались свободными. Мест для госпитализации в Северной столице уже не хватает.