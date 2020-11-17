В Петербурге меньше 10% свободных коек для COVID-пациентов: каких ограничений ждать теперь

В Петербурге чуть больше тысячи коек для больных коронавирусом. Фото: Baltphoto

В Петербурге чуть больше тысячи коек для больных коронавирусом. Фото: Baltphoto

В Петербурге около 10% «ковидных» коек остались свободными. Мест для госпитализации в Северной столице уже не хватает, а каждый день в стационары доставляют десятки человек. Ситуация с коронавирусом, похоже, становится все сложнее. Судя по всему, городу в ближайшее время стоит ждать новых ограничений.

О том, что в Петербурге свободны чуть больше тысячи коек для больных коронавирусом, сообщил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Он уточнил, что всего в городе развернуто 10 846 коек, свободными из них остаются – 1 076, что составляет менее 10%.

Уточнялось, что в ближайшее время планируется развернуть места еще в нескольких федеральных учреждениях. Так, например, университет имени И.П. Павлова открыл еще 50 коек.

Между тем, пока распространение коронавируса в Петербурге на спад не идет. Так, за сутки по состоянию на 16 ноября было выявлено более двух тысяч новых случаев заражение новой коронавирусной инфекцией. Число активных случаев в городе составляет почти 30 тысяч человек.

При этом в городе сложилась проблема не только с койками – не хватает и медицинского персонала. Частично этот вопрос решают за счет трудоустройства студентов учебных заведений. Для работы в колл-центрах привлекут волонтеров.

Отметим, что власти Петербурге заявляли, что не хотят вводить локдаун в городе, однако новых ограничений, судя по всему, не избежать.

Ранее, как и предсказывала gazeta.spb.ru, в Петербурге была приостановлена диспансеризация населения и профилактические медицинские осмотры. С 16 ноября вступил в силу режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

Вспоминая опыт весны, можно сказать, что в городе еще могут закрыть бассейны и фитнес-клубы, кинотеатры и стоматологические клиники. Ограничена может быть также работа каршеринга.