В Госдуме рассказали, сколько будет стоить ночь в вытрезвителе

Сам порядок оплаты за приведение очень нетрезвого гражданина в чувство будут устанавливать в правительстве. Фото: pixabay

Сам порядок оплаты за приведение очень нетрезвого гражданина в чувство будут устанавливать в правительстве. Фото: pixabay

С начала 2021 года должен вступить в силу законопроект о возвращении в России системы вытрезвителей. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.

По его словам, принять соответствующий документ планируется до конца текущего года. Он добавил, что переходный период для этого не требуется.

Как сообщил ТАСС, Диденко также рассказал, что стоимость ночи, проведенной в вытрезвителе, составит в среднем 1,5 тыс. рублей, если данная практика вернется в регионы РФ.

Правительство РФ сообщит, как будет взиматься плата за проведение ночи в вытрезвителе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Госдумы предложили кастрировать педофилов.