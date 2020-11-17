В Петербурге участковым врачам предоставят машины для визитов к пациентам с COVID-19

Врачи жалуются на опасность поездок в общественном транспорте после посещения пациентов с COVID-19 или подозрением на него. Фото: pixabay.com

Врачи жалуются на опасность поездок в общественном транспорте после посещения пациентов с COVID-19 или подозрением на него. Фото: pixabay.com

Представители Общероссийского народного фронта заявили, что до конца недели комитеты по транспорту и здравоохранению Петербурга подготовят предложения по обеспечению автомобилями участковых врачей.

С соответствующим запросом общественные активисты обращались в городскую администрацию. Члены ОНФ регулярно получают жалобы от врачей на нехватку транспорта из-за повышенного количества вызовов во время пандемии COVID-19, пишет Мойка78. Поэтому медики нередко вынуждены ездить к пациентам на общественном транспорте вместе с оборудованием и СИЗ, тем самым подвергая жителей Северной столицы высокому риску заражения.

Ежедневно участковые врачи посещают до 30 пациентов с подтвержденным коронавирусом или подозрением на эковид. Предоставление автомобилей не только обезопасит окружающих, но и значительно ускорит объезд пациентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам станут доступны консультации врачей по видеосвязи.