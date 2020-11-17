В Петербурге отреставрировали фасады учебного корпуса РГИСИ на Моховой

В Северной столице завершился первый этап реставрации учебного корпуса Российского государственного института сценических искусств на улице Моховой, 33-35.

Как сообщает пресс-служба института, фасадам вернули исторический облик за четыре с половиной месяца. Финансовая поддержка была оказана Министерством культуры РФ и КГИОП Санкт-Петербурга.

Ремонтные внешние работы проходили в здании впервые с начала строительства в 1899 году. Отметим, что последние 20 лет учебный корпус находился в строительных лесах. Выпускники вуза, начиная с 1970 года, ни разу не видели исторического облика корпуса.

Учебный корпус РГИСИ является памятником архитектуры федерального значения. В 1899 году здание было построено по проекту Ричарда Берзена специально для Тенишевского училища. Когда-то в нем учились такие известные личности, как Осип Мандельштам, Владимир Набоков и Виктор Жирмунский.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что КГИОП обнаружил самовольные двери и балкон у особняка Котлова.