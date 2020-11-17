КГИОП обнаружил самовольные двери и балкон у особняка Котлова

Дверной проем, окраска фасада и балконная плита: КГИОП зафиксировал проведение самовольных работ в особняке Котлова у «Площади Мужества». Чтобы исправить нарушения и отреставрировать дом-памятник, у собственника объекта есть ровно год: ведомство исполнения охранных обязательств намерено добиваться через суд.

В октябре специалисты комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) осмотрели особняк Д.А. Котлова на проспекте Тореза, 8 и зафиксировали факт проведения там самовольных ремонтных работ. Так, в центральной части северо-западного фасада был обнаружен дополнительный дверной проем. Его, согласно планам здания, имеющимся в Региональной геоинформационной системе (РГИС) Петербурга, быть не должно. Кроме того, над главным входом появилась консольная балконная плита. В ведомстве также раскритиковали расчистку и частичную окраску самих фасадов.

В КГИОП добавили, что готовят исковое заявление в суд: таким образом ведомство рассчитывает заставить собственника «выполнить работы по сохранению объекта в течение 12 месяцев». Самого нарушителя уже вызвали для составления протокола об административном правонарушении.

Напомним, что в октябре обеспокоенные петербуржцы прислали в редакцию Gazeta.SPb.ru фотографии, на которых видно, что на площадке рядом с особняком Котлова стоит вода, а в одной из стен старинного дома появились двери, которых, по мнению граждан, раньше не было.

Наше издание обратилось за комментарием к руководителю ГК «Эко-безопасность», «контролирующей» особняк Котлова, Роману Константинову. По его словам, раньше вода была внутри здания, образуя там болото, а благодаря проведенным работам по содержанию дома, оказалась снаружи, «где ей и положено быть». Относительно дверей ясного ответа, к сожалению, не поступило.

Для справки

Особняк купца Д.А. Котлова находится в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Площадь Мужества». В народе дом на проспекте Тореза, 8 называют «дачей Шаляпина», хотя прямого отношения к великому артисту он, скорее всего, не имеет. Певец там никогда не жил, однако мог бывать в гостях, так как купец Котлов часто вращался в театральных кругах Петербурга.

В 2001 году КГИОП включил особняк Котлова в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность», а в 2016-м — в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

В 2014 году особняк Котлова купила группа компаний «Эко-безопасность». Ее руководитель и председатель Совета директоров, а также кандидат медицинских наук Роман Константинов вошел в список лучших топ-менеджеров Петербурга за 2019 год по версии газеты «Коммерсантъ». В прошлом году его однофамилица, возможно, родственница — Татьяна Константинова — привлекалась Выборгским районным судом в качестве ответчика. По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, строительные работы, проводимые на участке, не были согласованы с КГИОП.