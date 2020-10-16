Собственник особняка Котлова о «тонущем» доме: теперь в здании по крайней мере безопасно

Теперь вода не внутри, а снаружи: так руководитель ГК «Эко-безопасность», «контролирующей» особняк Котлова на площади Мужества, Роман Константинов прокомментировал вопросы Gazeta.SPb.ru относительно «тонущего» памятника регионального значения.

«Потоп» на площадке рядом с особняком Котлова

В начале октября читатели Gazeta.SPb.ru прислали в редакцию фотографии, на которых видно, что на площадке у особняка Д.А. Котлова на пр. Тореза, 8 стоит вода. Особняк Котлова на площади Мужества. Фото: Gazeta.SPb.ru

«Граждан, обеспокоенных судьбой особняка Котлова, мы просим не волноваться, — призвал Константинов. — Никакого потопа в здании нет. Эта вода, которая сейчас находится в виде луж на улице (где ей и положено быть), раньше была внутри особняка, образуя там болото. Теперь же, благодаря проведенным нами работам по содержанию здания в надлежащем виде, вода внутрь больше не затекает. Это видно даже на фото».

Двери с торца здания: были или нет

Кроме того, горожан заинтересовало, откуда в одной из стен особняка Котлова, который к тому же является памятником регионального значения, вдруг взялись двери — их, по мнению граждан, там не было. Gazeta.SPb.ru предположила, что одна из них могла быть скрыта за пристройкой, которая присутствует на снимках Google-панорам за 2018 год. К сожалению, ответ Романа Константинова на вопрос корреспондента нашего издания относительно дверей ясности не внес.

«Также в ходе расчистки подвала от мусора и продуктов варварского ремонта предшественников выяснилось, что под слоями убогой штукатурки было погребено огромное количество проемов, засыпанных дверей и окон. В некоторых случаях мы посчитали целесообразным восстановить исторический облик здания в рамках нашей хозяйственной деятельности», — рассказал Константинов.

Чтобы выяснить, предусмотрены ли вышеупомянутые двери планом здания, мы попросили комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) предоставить нам чертежи особняка Котлова.

Взаимодействие с КГИОП

Ранее в КГИОП Gazeta.SPb.ru рассказали, что для сохранения объекта регионального значения было утверждено охранное обязательство, в соответствии с которым, а также на основании разрешения ведомства собственнику особняка Котлова нужно было выполнить реставрацию в соответствии с проектной документацией, но она на рассмотрение в КГИОП так и не поступила. По словам Романа Константинова, согласования имеют обыкновение растягиваться на годы, поэтому этот этап, вероятно, пришлось пропустить.

Как бы то ни было, КГИОП намерен заставить владельца особняка Котлова отреставрировать здание: «По истечении срока исполнения охранного обязательства, т.е. в октябре 2020 года КГИОП организованы контрольные мероприятия, по результатам которых будут приняты меры по привлечению собственника к административной ответственности, а также понуждению выполнить работы по сохранению объекта», — сообщили Gazeta.SPb.ru в ведомстве.

Штраф

Напомним также, что в 2019 году однофамилица, возможно, родственница Романа Константинова — Татьяна Константинова привлекалась Выборгским районным судом Петербурга в качестве ответчика — по данным объединенной пресс-службы судов города, строительные работы, проводимые на участке, не были согласованы с КГИОП, в связи с чем ведомство направило предписание, а затем суд назначил штраф. По словам руководителя ГК «Эко-безопасность», проводимые работы были не строительными, а хозяйственными. А именно: особняку Котлова поменяли крышу, привели в порядок фундамент, произвели по всему периметру гидроизоляцию.

«Контролирующие организации – в частности, КГИОП – посмотрели на дело иначе и посчитали приведение подвала в порядок несогласованными строительными работами. Суд год назад назначил нам штраф в 15 000 рублей, это не секрет. Мы с этим не спорили и, как законопослушная организация, этот штраф оплатили», — объяснил он.