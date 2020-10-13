КГИОП хочет заставить собственника отреставрировать особняк Котлова

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) вернется к «тонущему» особняку Д.А. Котлова и примет меры по привлечению его собственника к административной ответственности и понуждению выполнить работы по сохранению объекта, рассказали корреспонденту Gazeta.SPb.ru в ведомстве.

В КГИОП сообщили, что собственник особняка Д.А. Котлова по делам, возбужденным ведомством, трижды привлекался Выборгским районным судом Петербурга к административной ответственности.

Чтобы сохранить объект регионального значения, КГИОП утвердил охранное обязательство. В соответствии с ним, а также на основании разрешения ведомства собственнику нужно было выполнить реставрацию в соответствии с проектной документацией. Однако последняя на рассмотрение в КГИОП так и не была предоставлена.

«По истечении срока исполнения охранного обязательства, т.е. в октябре 2020 года КГИОП организованы контрольные мероприятия, по результатам которых будут приняты меры по привлечению собственника к административной ответственности, а также понуждению выполнить работы по сохранению объекта», — добавили в КГИОП.

Ранее Gazeta.SPB.ru сообщала, что в стене особняка Д.А. Котлова на пр. Тореза, д. 8, лит. А появились две современные двери, а на площадке рядом стоит вода.

Напомним, что в 2014 году особняк Д.А. Котлова купила группа компаний «Эко-безопасность». Ее руководитель и председатель Совета директоров, а также кандидат медицинских наук Роман Константинов вошел в список лучших топ-менеджеров Петербурга за 2019 год по версии газеты «Коммерсантъ». В прошлом году его однофамилица, возможно, родственница — Татьяна Константинова — привлекалась Выборгским районным судом в качестве ответчика. По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, строительные работы, проводимые на участке, не были согласованы с КГИОП.

Было установлено, что на территории, непосредственно примыкающей к памятнику регионального значения, шли строительные работы. Рабочие вырыли котлован глубиной более двух метров и раскрыли фундамент здания, со стороны западного фасада дома установили бетонную плиту. Все это Константинова, по данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, проводила без разрешения КГИОП. Ведомство направило предписание о приостановке работ. Но требования выполнены не были, поэтому Константиновой назначили штраф в размере 15 тыс. рублей. Сама она на заседание не явилась.

Координирует деятельность комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) (председатель — Сергей Макаров) вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.