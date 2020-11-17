В Петербурге учителей с Covid-19 стало в два раза больше за время школьных каникул

В Северной столице за две недели школьных каникул увеличилась в два раза заболеваемость коронавирусом у педагогов.

Об этом сообщила во вторник, 17 ноября, вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина в эфире телеканала «78».

По словам парламентария, связано это с тем, что педагоги обязаны каждый день приезжать в школы. Тем более, что заразиться учитель может от ребенка, у которого болезнь протекает бессимптомно.

«Педагог оказался в ситуации, когда не может не выполнить свой профессиональный долг. Педагоги болеют. Мы четко увидели это в период школьных каникул», – заявила Ирина Потехина.

Отметим, что до каникул в городе насчитывалось 1400 заболевших коронавирусом школьников. После каникул это число возросло до полутора тысяч. Заболеваемость учителей, таким образом, выросла в два раза.

«Мы готовы отпускать педагогов в положении и педагогов возраста 65 плюс, но практически никто из педагогов этого возраста не ушёл на «удалёнку», – добавила Ирина Потехина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 2 тыс. детей учатся по семейной форме образования из-за коронавируса.