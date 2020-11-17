В Петербурге около 2 тысяч школьников учатся по семейной форме образования

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина сообщила о том, как обстоят дела в школах города. Почти 2 тыс. детей обучаются по семейной форме с начала учебного года.

Об этом парламентарий рассказала на своей официальной странице «ВКонтакте», поделившись с жителями города информацией о запуске смешанного формата обучения. Напомним, что данный формат стартовал в Петербурге 16 ноября.

«Вчера провели запуск смешанного формата обучения, над созданием которого шла работа в последние несколько недель. Сама идея появления такого формата стала ответом на многочисленные просьбы родителей — не водить детей в школу в условиях сложной эпидемиологической ситуации», – говорится в сообщении Ирины Потехиной.

Кроме этого, Ирина Потехина отметила, что большинство родителей критикуют дистанционное образование, но в нынешних условиях согласны с ним.

«Большинство родителей — 75% — не хотят возврата к дистанционному обучению. Но почти четверть семей, даже критикуя дистант в его нынешнем виде, все-таки готовы выбрать сегодня «удаленку». Заявлений на смешанную форму обучения поступило уже 11 тысяч», – добавила Ирина Потехина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге растет количество выбравших дистанционку школьников.