Дома лучше: в Петербурге растет количество выбравших «дистанционку» школьников

Парты в некоторых школах снова опустели. Фото: pixabay

Парты в некоторых школах снова опустели. Фото: pixabay

В Северной столице за сутки стало на тысячу больше школьников-«удаленщиков».

Об этом стало известно во вторник, 17 ноября. Заявления на смешанный формат обучения, при котором дети учатся дистанционно, подали 11,3 тыс. родителей. Накануне их было 10,6 тыс.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по образованию, на обучении с использованием дистанционных технологий находятся 61 класс в 30 школах (0,3% от общего количества классов в городе). На карантине находятся 16 групп в 11 детсадах.

Напомним, Смольный предоставил право на выбор родителям детей, чтобы именно они решили, как ребенок будет получать образование во время ухудшения эпидемиологической ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что большинство родителей Петербурга против дистанционного обучения. Только 25% участников опроса проголосовали «за» удаленку.