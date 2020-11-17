Вирусолог: Covid-19 имеет свойства, которые раньше встречались в других вирусах

В России продолжают изучать коронавирусную инфекцию. Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетесов выделил основное необычное свойство нового вируса.

По данным вирусолога, в коронавирусе объединились особенности, которые ранее встречались в других вирусах. Об этом Сергей Нетесов сообщил в интервью «Ленте.ру».

Например, опасная реакция иммунной системы на коронавирус присутствует также в Эболе. Кроме этого, сходства есть и с тромбообразованием, и с синдромом диссеминированного свертывания крови.

Кроме этого, привычная потеря обоняния также присутствует в других инфекциях. Более 20 вирусов вызывают подобные симптомы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что выявлены опасные последствия легкой формы коронавируса.