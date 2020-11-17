Нурмагомедов запустит виртуального оператора мобильной связи в декабре

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов планирует в декабре текущего года запустить своего оператора мобильной связи.

Как сообщает РБК со ссылкой на исполнительного директора компании «Первый Мобильный Михаила Лехтмана, оператор будет виртуальным под названием Eagle Mobile. Проект планируется реализовать на базе сети «Т2 РТК Холдинга», – это бренд Tele2.

Сеть российского бойца в следующем году сможет обеспечивать связь в 15 регионах страны, а к 2023 году планируется выйти на клиентскую базу в 2 млн человек.

Сам Хабиб Нурмагомедов будет совладельцем бизнеса, а также лицом бренда. Однако принимать участие в операционной деятельности компании спортсмен не будет.

«У абонентов часто возникают вопросы к своим операторам о разных скрытых списаниях со счета. Персональная ответственность Хабиба за отсутствие таких ситуаций, а также лояльность и активность его аудитории поспособствуют переходу части абонентов к услугам Eagle Mobile», – добавил Михаил Лехтман.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Хабибу Нурмагомедову могут присвоить звание Героя России.