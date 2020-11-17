Петербургские лауреаты премии «Золотая маска» получат награды 18 ноября

Лауреатам Национальной театральной премии «Золотая маска» из Петербурга будут вручены награды в среду, 18 ноября. Сама премия уже прошла в Москве в режиме онлайн. Об этом сообщает ТАСС.

Премию получит Театр «Приют комедианта» за постановку «Преступление и наказание» по роману Федора Достоевского. Данный спектакль под руководством Константина Богомолова выиграл в номинации, – лучший драматический спектакль малой формы.

Кроме этого, премия окажется в руках у актера Александринского театра Ивана Волкова, который сыграл роль Сирано де Бержерака в одноименном спектакле. Также наградой обзаведется Алексей Снопковский за роль Офелии в постановке «Гамлет. Ширма». Актер представляет Большой театр кукол.

Специальная награда достанется авторам спектакля «Исследование ужаса», – Фонд «Alma Mater» и проект «Квартира».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге скончался музыкальный руководитель Михайловского театра Александр Ведерников.