В Петербурге скончался музыкальный руководитель Михайловского театра Александр Ведерников

В Петербурге скончался музыкальный руководитель Михайловского театра Александр Ведерников
Александр Ведерников. Фото: пресс-служба Михайловского театра

В пятницу, 30 октября, стало известно о кончине главного дирижера Михайловского театра оперы и балета Александра Ведерникова.

Музыкальному руководителю театра было 56 лет. Трагическую новость подтвердили в пресс-службе учреждения. Причина смерти, однако не называется, а дату и место прощальной церемонии назначат позже.

Напомним, что Александр Ведерников является сыном солиста Большого театра Александра Ведерникова и пианистки, профессора Московской консерватории Наталии Гуреевой. С 1994 по 2004 годы Ведерников возглавлял основанный и м же оркестр «Русская филармония». С 2001 по 2009 годы работал главным дирижером Большого театра, а в прошлом году его утвердили на эту же должность в Михайловском театре Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что от последствий коронавирусной инфекции скончался мэр Уфы Ульфат Мстафин.

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