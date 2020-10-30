Глава администрации Уфы умер от коронавируса

В четверг, 29 октября, стало известно о смерти мэра Уфы Ульфата Мустафина. Он умер в возрасте 61 года в результате осложнений, вызванных пневмонией и коронавирусной инфекцией.

Трагическая новость была опубликована на официальном сайте администрации города Уфы. Глава республики Башкортостан Радий Хибиров выразил соболезнования семье и близким ушедшего из жизни политика. Пост главы администрации Уфы Мустафин занял ровно два года назад, 29 октября 2018 года.

Напомним, что вторая волна коронавируса принесла много жертв: ежедневная статистика смертности по России бьет все рекорды. Так, ежедневно от последствий COVID-19 умирают несколько сотен россиян. В общей сложности, с начала пандемии количество летальных случаев приблизилось к 27 тысячам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за время ведения статистики от коронавируса скончалось более 3,7 тысяч жителей.