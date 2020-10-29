Из-за COVID-19 скончались еще 34 петербуржца

Из-за COVID-19 скончались еще 34 петербуржца
Медработника, пострадавшим от коронавируса, положены выплаты. Фото: комитет по здравоохранению

В Санкт-Петербурге вновь пополнилась печальная статистика – выросло число смертей в результате новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

Уточняется, что с начала пандемии коронавирус унес жизни 3765 петербуржцев. Таким образом, за последние сутки смогли подтвердить 34 смерти.

Отметим, что в Северной столице было подтверждено более 59 тысяч случаев заболевания коронавирусом. В России выявлено более 1,5 млн случаев.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, какие продукты могут оказаться полезными в профилактике коронавируса. По слова специалиста, нужно обратить внимание на печень трески, рыбу, яичной желток и сливочное масло, так как в них содержатся витамины D и другие полезные минералы.

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