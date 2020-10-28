Эксперт рассказала о продуктах для профилактики коронавируса

Защититься от коронавирусной инфекции поможет крепкий иммунитет, для чего стоит добавить в рацион продукты с высоким содержанием витаминов и минералов.

Какие именно продукты подходят в непростой эпидемиологической ситуации, рассказала заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание», диетолог Екатерина Бурляева в интервью «Российской газете». По слова специалиста, нужно обратить внимание на печень трески, рыбу, яичной желток и сливочное масло, так как в них содержатся витамины D и А и многие другие полезные минералы.

Также укрепить иммунитет помогут орехи, растительные масла, богатые витамином Е, шиповник, облепиха, цитрусовые, капуста и сладкий перец, насыщенные витамином С. Не менее полезны сыр, творог, содержащие цинк и селен. Однако только пищи недостаточно для поддержания витаминно-минерального баланса — необходимо включать в рацион биологически активные добавки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иммунитет к коронавирусу неизбежно со временем пропадает, поэтому он может стать сезонным заболеванием, как грипп или ОРВИ.