Исследование антител к коронавирусу показало невозможность формирования коллективного иммунитета

Исследование антител к коронавирусу показало невозможность формирования коллективного иммунитета
Результаты исследования добавили больше вопросов, чем ответов. Фото: pixabay.com

Британские ученые завершили исследование антител к коронавирусу нового типа. Результаты показали, что иммунный ответ на это заболевание аналогичен реакции на грипп или простуду.

На протяжении пяти месяцев исследователи Императорского колледжа Лондона отслеживали изменение количества антител у 365 тысяч человек, перенесших коронавирус. Во всех случаях они одинаково исчезали — различалось лишь время, за которое уровень антител сводился к нулю. Чем легче форма заболевания, тем быстрее человек вновь подвержен ему.

Таким образом, ученые подозревают, что коронавирус станет сезонным явлением, таким же как грипп или ОРВИ, пишет Financial Times. Как это отразится на форме инфекции, будет ли население переносить его легче, неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, после массовой вакцинации защитные маски станут не нужны.

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