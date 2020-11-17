В Telegram и в «ВКонтакте» испытали российскую вакцину «Спутник V»

Генеральный директор социальной сети «ВКонтакте» Андрей Рогозов и вице-президент Telegram Илья Перекопский приняли участие в добровольном испытании отечественного препарата от коронавируса «Спутник V». Об этом руководители рассказали РБК.

Прививку от коронавируса Илья Перекопский сделал в государственной клинике бесплатно. По его словам, в течение дня у него проявились побочные эффекты в виде повышения температуры и давления, а позже тест показал наличие антител в крови. Принял вакцинацию вице-президент Telegram после консультаций с представителями медицины.

История Андрея Рогозина имеет немного другой характер. Он записался в добровольцы после того, как узнал об успешных испытаниях препарата. По словам генерального директора социальной сети, ему важно было учесть все риски и только потом привиться от вируса. В его случае обошлось без побочных эффектов. Антитела также усвоились в организме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Владимир Путин заявил о возможности выпуска вакцины «Спутник V» за рубежом.