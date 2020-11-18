Врач рассказал об опасности кофе на завтрак

Рекомендуется выпивать в сутки не более двух чашек кофе. Фото: Pixabay

Рекомендуется выпивать в сутки не более двух чашек кофе. Фото: Pixabay

Неправильное употребление кофе грозит обострением хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев.

По его словам, при употреблении кофе натощак через какое-то время гарантированно наступит обострение гастрита, язвенной болезни, хронического панкреатита.

Специалист отметил в интервью радио Sputnik, что любители начинать утро с чашечки кофе также страдают от неправильного пищевого поведения. У них нет чувства здорового голода, поэтому с утра они не хотят есть и выпивают кофе, чтобы взбодриться.

Врач подчеркнул, что здоровому человеку можно пить кофе в любое время, даже на ночь, однако следует иметь в виду, что напиток не всегда тонизирует, иногда он оказывает обратный эффект.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог Минздрава назвал суточную норму кофеина, а также опроверг популярный миф о том, что их необходимо запивать водой.