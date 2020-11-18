Названы скрытые симптомы рака легких

Названы скрытые симптомы рака легких
Одним из симптомов онкологии может стать увеличение кончиков пальцев или изменение их формы. Фото: Pixabay

Внезапная потеря веса и регулярно повторяющиеся инфекционные заболевания грудной клетки могут быть признаками развития рака легких. К такому выводу пришли специалисты Фонда Роя Кастла.

К постоянным симптомам, при которых медики советуют провериться на онкологию, связанную с дыхательными путями, относятся продолжительный кашель, одышка и чувство усталости. Кроме того, на онкологию могут указывать частые возникновения инфекционных заболеваний.

Как сообщили РИА Новости, малозаметным симптомом также является увеличение кончиков пальцев и изменение их формы на более изогнутую. Причиной этому является снижение кислорода в крови.

Кроме того, следует насторожиться при внезапном отеке лица и болях в спине или плечах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что онколог перечислил ложные признаки рака. Он отметил, что бывает такое, когда человеку ставят неверный диагноз.

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Названы скрытые симптомы рака легких
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