Асмус рассказала, как ее ранили из пистолета

Актриса Кристина Асмус рассказала о травме, полученной в детстве из-за стрельбы из пистолета.

Новый пост звезда опубликовала на своей странице в Instagram. По словам актрисы, когда она была подростком, в нее «стрельнули из пистолета пулькой». Стрелок находился на достаточно большом расстоянии и целился в ноги, но случайно попал в глаз.

«Папа сказал: » О, вообще фигня!» и извлек ее» — написала Асмус.

Она добавила, что после того случая у нее лопнуло множество сосудов и ей на протяжении двух месяцев пришлось ходить с «кровяным глазом».

В конце поста она попросила подписчиков также поделиться историями о произошедших ЧП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разведенная Асмус мечтает снова стать мамой. Она призналась, что готова родить еще двоих, как минимум, потому что хочет большую семью.