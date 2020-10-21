Разведенная Асмус мечтает снова стать мамой

Кристина Асмус стала больше общаться со своей аудиторией из-за коронавируса, который у нее диагностировали. Один из подписчиков спросил актрису, хочет ли она еще детей.

Звезда общалась с подписчиками в сторис своего Instagram. Асмус написала, отвечая на вопрос о детях, что готова родить еще двоих, как минимум, потому что хочет большую семью.

Сейчас у актрисы подрастает дочь Анастасия, рожденная в браке с Гариком Харламовым, в этом году девочка пошла в первый класс.

Напомним, о разводе Кристины Асмус и шоумена Гарика Харламова стало известно в июне. Супруги опубликовали в соцсетях посты о намерении разорвать отношения после 7 лет брака.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Харламов резко ответил Бузовой на советы о жизни после развода.