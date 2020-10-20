Харламов резко ответил Бузовой на советы о жизни после развода

Певица Ольга Бузова предложила резиденту Comedy Club Гарику Харламову принять участие в шоу «Ледниковый период», потому что все успешные люди так делают.

Бузова стала гостем нового выпуска Comedy Club. Она решила дать пару «рабочих» советов юмористу, который не так давно развелся с Кристиной Асмус.

Певица порекомендовала комику писать и исполнять песни, а после приобретения популярности певца, еще пойти на участие в шоу «Ледниковый период» на «Первом канале». По ее словам, продюсер программы Илья Авербух возьмет Харламова в шоу.

«Авербух возьмет меня? Я что — папина дочка?» — ответил резидент Comedy Club.

Напомним, о разводе Кристины Асмус и шоумена Гарика Харламова стало известно в июне. Супруги опубликовали в соцсетях посты о намерении разорвать отношения после 7 лет брака.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Асмус раскрыла размер своей зарплаты в театре. Она призналась, что материальная сторона работы ее мало волнует.