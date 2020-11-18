Утренние пробки в Петербурге достигли 5 баллов

Жители Петербурга вынуждены стоять в утренних пробках. Загруженность на дорогах города достигла 5 баллов.

Об этом стало известно сегодня, 18 ноября. Согласно данным «Яндекс.Пробки», к 10 часам утра соответствующий показатель упадет до четырех баллов, к 11 – до трех. Дорожную ситуацию усугубили ремонтные работы и ДТП.

Так, красным цветом выделены участки на Октябрьской набережной, КАД, Каменноостровском проспекте, Пироговской набережной, Гражданском и Витебском проспектах и Народной улице.

Автомобилисты также стоят на Троицком мосту, улице Академика Лебедева, Пискаревском проспекте и набережной Черной речки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня погода в Петербурге не порадует местных жителей. Циклон принес в город дожди и мокрый снег, но воздух прогреется до +9 градусов.