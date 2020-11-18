Депутаты предложили рассмотреть вопрос о выплатах семьям с детьми от 16 до 18 лет

Парламентарии хотят исправить несправедливость по отношению к семьям с детьми 16-18 лет, многие из которых являются школьниками. Фото: pixabay.com

Парламентарии хотят исправить несправедливость по отношению к семьям с детьми 16-18 лет, многие из которых являются школьниками. Фото: pixabay.com

В ходе заседания Законодательного Собрания фракция «Справедливая Россия» внесла на повестку дня вопрос о единовременных выплатах для детей от 16 до 18 лет.

Собрание началось сегодня, 18 ноября, в 10:00. Соответствующая инициатива принадлежит Алексею Ковалеву, Надежде Тихоновой и Александру Егорову.

В условиях пандемии введены федеральные меры поддержки семей с детьми от 3 до 16 лет, однако подростки в возрасте от 16 до 18 лет такой помощи оказались лишены. Парламентарии планируют частично исправить допущенную федеральным центром несправедливость. Предлагается ввести выплаты на региональном уровне.

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