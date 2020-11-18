Депутаты предложили рассмотреть вопрос о выплатах семьям с детьми от 16 до 18 лет

Депутаты предложили рассмотреть вопрос о выплатах семьям с детьми от 16 до 18 лет
Парламентарии хотят исправить несправедливость по отношению к семьям с детьми 16-18 лет, многие из которых являются школьниками. Фото: pixabay.com

В ходе заседания Законодательного Собрания фракция «Справедливая Россия» внесла на повестку дня вопрос о единовременных выплатах для детей от 16 до 18 лет.

Собрание началось сегодня, 18 ноября, в 10:00. Соответствующая инициатива принадлежит Алексею Ковалеву, Надежде Тихоновой и Александру Егорову.

В условиях пандемии введены федеральные меры поддержки семей с детьми от 3 до 16 лет, однако подростки в возрасте от 16 до 18 лет такой помощи оказались лишены. Парламентарии планируют частично исправить допущенную федеральным центром несправедливость. Предлагается ввести выплаты на региональном уровне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЗакС отказался менять закон о плате за капремонт в Петербурге – она вырастет на три рубля.

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