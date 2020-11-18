ЗакС отказался менять закон о плате за капремонт в Петербурге – она вырастет на три рубля

В Петербурге депутаты отказались рассматривать законопроект, который бы изменил порядок установления оплаты за капитальный ремонт. Уже известно, что в следующем году она вновь вырастет на три рубля, парламентарии, однако, не понимают, на каком основании устанавливаются цены.

С такой инициативой на заседании ЗакСа в среду, 18 ноября, выступил депутат Борис Вишневский. Он отметил, что необходимо принять изменения в закон, который устанавливает минимальный размер платы за капитальный ремонт. По его словам, она должна определяться законом с открытым обсуждением, а не правительством Петербурга.

«За» проголосовали только 11 депутатов, включать вопрос в повестку дня не стали.

Как писала gazeta.spb.ru, в Петербурге сложилась ситуация, при которой Фонд капитального ремонта не тратит весь свой бюджет, а плата за ремонт, которую взимают с жителей, продолжает расти. Уже известно, что в 2021-м гожу она вырастет на три рубля. сумма взносов в 2021 году составит от 11,06 до 12 рублей за один квадратный метр. Пока проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу, но решение по нему может быть принято к концу ноября.

Отметим, что Смольный не собирается выделять субсидию Фонду капитального ремонта на следующий год. До этого глава жилищного комитета Виктор Борщев заявлял, что ФКР нужно 3,5 млрд рублей бюджетных средств, иначе взносы на капремонт придется повышать. При этом финансирование ФКР правительство на фоне пандемии коронавируса и вовсе намерено сократить на 89%.

Между тем, известно, что ФКР не осваивает бюджет полностью – по закону, он должен сохранять 10% в качестве резерва. Таким образом, деньги у Фонда есть, а права распоряжаться ими – нет. Недостающие суммы в результате собирают с петербуржцев.