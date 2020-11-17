Фонд не тратит, Смольный не дает, с жителей все равно собирают: в Петербурге на три рубля повысят плату за капремонт

В Петербурге сложилась ситуация, при которой Фонд капитального ремонта не успевает осваивать бюджет, но для жителей плата за ремонт домов продолжает расти. Денег на 2021-й год ФКР не получит, а отдуваться за это придется местным жителям.

Уже известно, что в следующем году плата за капитальный ремонт в многоквартирных домах станет больше на три рубля. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте жилищного комитета Санкт-Петербурга. Согласно данным проекта, сумма взносов в 2021 году составит от 11,06 до 12 рублей за один квадратный метр. При этом в сумме будет учитываться тип дома и наличие лифта.

Пока проект проходит антикоррупционную экспертизу. Решение будет принято, как ожидается, 29 ноября.

Осенью этого года стало известно, что Смольный не собирается оплачивать капитальный ремонт домов в следующем году. Проект бюджета на 2021-й год субсидирование Фонда капитального ремонта не предусмотрел. До этого глава жилищного комитета Виктор Борщев заявлял, что ФКР нужно 3,5 млрд рублей бюджетных средств, иначе взносы на капремонт придется повышать.

Весной этого года стало известно о том, что правительство Петербурга намерено сократить финансирование Фонда капитального ремонта на фоне пандемии коронавируса аж на 89%.

Отметим, что ФКР не успевал осваивать бюджетные средства полностью. Так, например, с 2014 по 2019-й год из 20,7 млрд рублей, собранных с петербуржцев, Фонд потратил немногим больше 16,1 млрд. При этом и в 2020-м году плата за капремонт в Петербурге была увеличена в два раза.

По закону, Фонд должен тратить не более 90% годового бюджета, а остальное сохранять на счетах в качестве резерва. Это означает, что деньги у Фонда все-таки есть, однако дать право распоряжаться ими жилищный блок Смольного пока, судя по всему, не хочет. В результате недостающие суммы продолжают собирать с горожан.