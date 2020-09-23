Петербургские власти не будут тратить деньги на капремонт домов в 2021 году

Петербургские власти не будут тратить деньги на капремонт домов в 2021 году
Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов. Фото: gov.spb.ru

Разработанный на 2021 год проект бюджета Санкт-Петербурга не предполагает субсидирование фонда капитального ремонта. Это значит, что платить за капремонт домов в городе придется местным жителям.

Об этом в среду, 23 сентября, сообщил городской вице-губернатор Эдуард Батанов. Стоит отметить, что ранее глава жилищного комитета Виктор Борщев заявил о необходимости 3,5 млрд рублей. Тогда он сказал, что если финансирование не будет предоставлено, то Смольному придется повышать сборы с горожан.

Программа капитального ремонта домов получает финансирование за счет взносов собственников жилья и субсидий из городского бюджета. Причем в начале этого года взносы с жителей Северной столицы за капремонт выросли в два раза из-за коронавирусной пандемии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе на капремонт ремонт домов потратили больше миллиарда рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бюджет Петербурга капремонт новости спб субсидии


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Marvel отложила «Черную вдову» до мая 2021 года
После поездки за границу россиянам придется самоизолироваться
Петербургских водителей могут начать штрафовать за парковку у мусорных ...
«Лента» открыла два гипермаркета на месте обанкротившихся Spar
На перекрестке Нерчинской и Коллонтай сбили пешехода, бегущего к трамваю
Скончался почетный профессор СПбГУ Андрей Булах
Ленинградский зоопарк показал детеныша белоруких гиббонов
Петербургские власти не будут тратить деньги на капремонт домов в 2021 году