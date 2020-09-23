Петербургские власти не будут тратить деньги на капремонт домов в 2021 году

Разработанный на 2021 год проект бюджета Санкт-Петербурга не предполагает субсидирование фонда капитального ремонта. Это значит, что платить за капремонт домов в городе придется местным жителям.

Об этом в среду, 23 сентября, сообщил городской вице-губернатор Эдуард Батанов. Стоит отметить, что ранее глава жилищного комитета Виктор Борщев заявил о необходимости 3,5 млрд рублей. Тогда он сказал, что если финансирование не будет предоставлено, то Смольному придется повышать сборы с горожан.

Программа капитального ремонта домов получает финансирование за счет взносов собственников жилья и субсидий из городского бюджета. Причем в начале этого года взносы с жителей Северной столицы за капремонт выросли в два раза из-за коронавирусной пандемии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе на капремонт ремонт домов потратили больше миллиарда рублей.