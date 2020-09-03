Во Фрунзенском районе на капремонт ремонт домов потратили больше миллиарда рублей

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко пожелал, чтобы все дома в городе были такими же, как в Купчино. Он провел рабочий объезд Фрунзенского района.

Рабочая поездка состоялась в среду, 2 сентября. Бондаренко проверил результаты работ по капремонту жилых домов.

Как сообщили на сайте администрации города, в 2020 году в районе по 53 адресам ремонтируют кровли, по 21 — лифты и по 13 адресам — фасады. Всего проводят 100 видов работ на сумму более 1,1 млрд рублей.

По словам Бондаренко, сумма капремонта в указанном районе в этом году увеличена вдвое. Всего в Петербурге в краткосрочный план капремонта вошли 2 202 объекта на сумму более 13 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что активисты Петербурга просили чиновников ускорить капремонт дома Бернштейна. В частности, жильцы дома заметили, что вылепленный на фасаде дельфин, плещущийся в волнах, отходит от эркера.