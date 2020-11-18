Снегопад задержал 14 рейсов из Петербурга

В Санкт-Петербурге из-за резкого ухудшения погодных условий произошли изменения в работе аэропорта Пулково.

Об этом стало известно сегодня, 18 ноября. Согласно данным онлайн-табло на сайте воздушной гавани, в результате снегопада задерживают 14 рейсов.

Изменения в работе петербургского аэропорта связаны с уборкой снега с взлетно-посадочной полосы. Пулково проводит необходимые работы для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) назвала изменения в расписании незначительными.