Снегопад задержал 14 рейсов из Петербурга

Снегопад задержал 14 рейсов из Петербурга
Онлайн-табло Пулково. Фото: pulkovoairport.ru

В Санкт-Петербурге из-за резкого ухудшения погодных условий произошли изменения в работе аэропорта Пулково.

Об этом стало известно сегодня, 18 ноября. Согласно данным онлайн-табло на сайте воздушной гавани, в результате снегопада задерживают 14 рейсов.

Изменения в работе петербургского аэропорта связаны с уборкой снега с взлетно-посадочной полосы. Пулково проводит необходимые работы для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) назвала изменения в расписании незначительными.

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