В Лодейном Поле произошло смертельное ДТП

В среду, 18 ноября, в Лодейном Поле на Железнодорожной улице произошло ДТП с участием фуры и городского автобуса №10. Подробности сообщили в администрации Ленобласти.

В автобусе находились 15 человек. В результате аварии один скончался, 12 увезли на Скорой в Лодейнопольскую больницу. Из-за погодных условий вылет службы санитарной авиации оказался невозможным. По предварительной информации, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В Лодейнопольскую больницу дополнительно направлены бригады скорой помощи из Тихвинской больницы, а также анестезиолог-реаниматолог и травматолог Ленинградской областной больницы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером в четверг, 12 ноября, на Муринской дороге произошла автомобильная авария, которая серьезно затруднила дорожное движение.